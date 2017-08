Please pray for the health of David Hietpas ’85, who suffered a heart attack on Friday, Aug. 4 and is currently on life support.

He is the son of Quentin Hietpas ’53, emeritus vice president of external affairs; brother of Tom Hietpas ’87 and Paul Hietpas ’99, a St. Thomas physical plant services employee; uncle of Matt Endres ’08, Sara O’Neill ’12 and Paige Hietpas ’18; and brother-in-law of Tom Gavin ’74, Tom Endres ’80, Dan Bettenburg ’87 and Tanya Hietpas ’94.